У главы Луганщины появится советник среди ветеранов, – Минветеранов

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий получит своего советника среди ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов на своей странице в Facebook.

Такое решение приняли в ходе встречи главы Минветеранов Оксаны Коляды с представителями ветеранской общественности и главой Луганщины. «На встрече подняли проблемные вопросы, с которыми сталкиваются ветераны и члены их семей и семей погибших в Луганской области, в которой проживает более 8 500 ветеранов только АТО/ООС. В частности, подняли вопрос вандализма и ненадлежащего чествования погибших воинов», – говорится в сообщении.

Представитель Совета ветеранов Владимир Правенький отметил, что на Луганщине есть одно из трех в стране кладбищ, на котором похоронены временно неустановленные воины. Вместе с тем на кладбище до сих пор не установлены соответствующие надгробия и не обустроена территория.

По словам самих ветеранов, национально-патриотическое воспитание в области почти не имеет государственной поддержки и происходит очень вяло. «Луганская область является единственной, в которой нет собственного госпиталя ветеранов войны», – отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, выслушав информацию о ситуации в области, министр взяла под личный контроль все перечисленные вопросы и для того, чтобы некоторые из них решать оперативно и на местном уровне, предложила взять себе советника из числа ветеранов.

Напомним, ранее Оксана Коляда рассказала о проблемах Луганской области.

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