В Славянске создадут Совет сеньоров

В Славянске (Донецкая обл.) планируют создать консультативно-совещательный орган Совет сеньоров. Городской голова Вадим Лях поддержал инициативу общественности. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Так, с предложением создания нового консультационно-совещательного органа в горсовет обратилась председатель общественной организации «Возраст счастья» Наталья Бондаренко. По ее словам, таким образом городской совет сможет сотрудничать с институтами гражданского общества в направлении работы с жителями города старше 50 лет.

По мнению мэра, совет будет способствовать получению обратной связи от общественности и жителей данной категории граждан, а также внедрению в городе различных проектов.

Создание совета начнется с разработки положения. В целом, необходимость такого совета поддержали как власть, так и общественность.

Как сообщалось ранее, в Славянске женщины, которым за 50, ломают стереотипы. Занимаются пилатесом, играют в театре, заводят друзей в Facebook.

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