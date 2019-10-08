Издеваются: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «9:22. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:20 на пункте пропуска 160 автомобилей, 55 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юрий: «10:15. Льгота около 50, основной хвост на мосту. Вялое движение»;

Алексей: «10:23. Каргил в два ряда машин сто, сетка пеших, автобусов десять»;

Татьяна: «13:20. Марьинку прошли за 45 мин, на машине. Машин мало»;

Татьяна: «13:28. На Каргиле в Донецк около 45 машин в обычной очереди и 27 в льготе».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ирина: «10:16. Стоим с 6:30 заехало примерно 10 машин»;

Максим: «12:43. Новотроицк в Донецк машин нет»;

Максим: «12:56. Новотроицкое в Украину пусто»;

Максим: «13:08. Перлына и нулевой Украины пусто в две стороны»;

Максим: «13:21. Еленовка в сторону Донецка машин до сигаретного ларька примерно. Где-то машин 40 наверное»;

Алексей: «13:52. На Еленовке на Мариуполь до 100 автомобилей»;

Papa: «13:57. Еленовский пост вернулся к обычному режиму работы: 5 машин в 20 минут. Издеваются».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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