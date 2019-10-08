Киевский суд оставил Гримчака под стражей

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак останется под стражей. Такое решение сегодня, 8 октября, принял Печерский районный суд Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена Юрия Гримчака Юлия Гримчак.

«Гримчака оставили под стражей!», – написала она.

Также, по словам Юлии Гримчак, Печерский суд начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении содержания Игоря Овдиенко под стражей. Защита заявила отвод судье.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для Юрия Гримчака. Он находился в СИЗО 60 дней. Замминистру МинВОТ инкриминируют мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявила, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.

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