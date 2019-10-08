Мариуполь: Как оформить жилищную субсидию, если есть долги по коммуналке

В Мариуполе (Донецкая обл.) жителям, которые из-за долгов по итогам предыдущего отопительного сезона получили отказ в продлении получения жилищных субсидий, могут их восстановить. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, для восстановления жилищной субсидии предлагается несколько вариантов:

обратиться к предприятию-поставщику услуг с просьбой провести реструктуризацию долга (особенно актуально в случае значительной задолженности);

погасить задолженность перед поставщиком услуг и обратиться за субсидией (актуально в случаях небольшой задолженности);

в исключительных случаях, когда у человека нет возможности ликвидировать задолженность, но есть острая потребность в субсидии – он может обратиться в специальную комиссию при местных органах власти, которая, в случае обоснованной позиции, может назначить субсидию.

Кроме того, с новым пакетом документов обратиться в местные органы социальной защиты необходимо переселенцам, арендаторам жилья, а также домохозяйствам, которым была назначена субсидия на фактически проживающих, и которые в мае текущего года не обратились в органы соцзащиты. Сделать это нужно фактически до 15 декабря (то есть не позднее, чем за 2 месяца с начала отопительного сезона, за исключением отдельных жизненных ситуаций).

Как отмечается, заявление и декларация на назначение субсидии подается уполномоченным на это членом семьи (домохозяйства), который обращается за назначением субсидии впервые.

Получателям, которым в мае субсидия была назначена на новый период – 2019-2020 годов – на этот отопительный сезон ее размер рассчитают автоматически, во внимание принимаются доходы 1-2 кварталов 2019 года. Для тех, кто вышел на пенсию в 2019 году – вместо доходов за два квартала можно учесть пенсию за август.

Уточняется, что еще одно типичное нарушение, которое приводит к прекращению оказания помощи – неверно указанное имущественное положение.

Декларация о доходах подается о зарегистрированных и членах семей всех лиц из состава домохозяйства независимо от места проживания, достигших 14-летнего возраста. То есть, даже в случае, если члены семьи (мужа, жены, несовершеннолетние дети) проживают в другом месте, информацию о них все равно следует указывать в декларации. А в отношении тех, кто зарегистрирован по адресу домохозяйства, но там не проживает, следует указать «не проживает» в графе «примечания».

Если при получении жилищной субсидии у вас изменился состав семьи, состав зарегистрированных в жилом помещении, набор жилищно-коммунальных услуг, появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет, было приобретено имущество, товары или уплачено услуги на сумму более 50 тыс. грн – следует сообщить об этом орган, назначивший вам субсидию. И сделать это в течение 30 календарных дней.

Если общая сумма задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг превысит 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн) – субсидия назначена не будет. «Задолженность следует оплатить или заключить договор о ее реструктуризации, а если вы с ней не согласны – обжаловать в судебном порядке. Но даже при наличии долга субсидия может быть назначена решением комиссии в исключительных случаях с учетом конкретных сложившихся обстоятельств – по этому и другим вопросам вас проконсультируют в местном органе социальной защиты населения», – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что более подробную информацию по вопросам дальнейшего пользования жилищной субсидией можно получить в территориальных отделах по работе с гражданами департамента социальной защиты населения:

Центрального и Приморского районов – пр. Металлургов, 35;

Левобережного района – пр. Победы, 16;

Кальмиусского района – ул. Чукарина, 17.

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