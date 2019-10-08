На Луганщине водитель пытался подкупить патрульных полицейских

На Луганщине водителю автомобиля грозит уголовная ответственность за попытку предложить взятку патрульным полицейским. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Так, патрульные полицейские, остановив автомобиль OPEL Vectra, заподозрили, что водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии.

«На предложение патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте с помощью алкотестера или в медицинском учреждении, гражданин отказался. Пытаясь избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 44-летний мужчина предложил патрульным денежные средства. Инспекторы отказались и объяснили, что за предложение неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность. Но это не остановило нарушителя, и тот снова начал предлагать деньги за несоставление протокола», – говорится в сообщении.

В результате, полицейские вызвали следственно-оперативную группу, которая зафиксировала факт предложения взятки. Патрульными также составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии и отсутствие водительского удостоверения.

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