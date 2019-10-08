Осенний призыв в армию: Кто имеет право на отсрочку или освобождение

В Украине осенний призыв в армию будет продолжаться до 31 декабря. В определенных случаях призывники имеют право на отсрочку или освобождение от призыва. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, по информации правозащитников, отсрочка предоставляется по семейным обстоятельствам призывникам, которые имеют:

Нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (мать). Несовершеннолетних родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер или нетрудоспособных родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать. Одинокого отца или одинокую мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника. Ребенка в возрасте до 3-х лет или ребенка старше 3-х лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда. Двух и более детей. Ребенка с инвалидностью. Жену с инвалидностью. Беременную жену.

Кроме того, отмечают правозащитники, отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам по собственному желанию может предоставляться призывнику, который является лицом из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также отсрочка предоставляется призывникам:

1. Которые признаны во время медицинского осмотра временно негодными к военной службе (отсрочка предоставляется на срок до 1 года).

2. Которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом, – до принятия соответствующего решения.

3. На весь период обучения в таких учебных заведениях. Подробнее:

в учреждениях профессионального перед высшими образования с дневной формой обучения;

в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях с дневной формой обучения. В случае достижения такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу;

в высших учебных заведениях с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующего высшего образовательно-квалификационного уровня высшего образования;

в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Другие основания предусмотрены ст. 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». От призыва освобождаются граждане Украины, которые:

признаны по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;

ко дню отправления на срочную военную службу достигли 27-летнего возраста;

выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;

отец или мать, родной (полнородные, неполнородные) брат или сестра которых погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных. Призывники, имеющие право на освобождение от призыва на этом основании, могут его использовать;

до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничения свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава.

Напомним, призыв стартовал 1 октября. Всего в Украине планируется призвать 15,2 тыс. граждан. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) – 12 месяцев. Призывники должны явиться в военкомат в любом случае, даже если не получали повестку, для уточнения данных и прохождения медкомиссии.

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