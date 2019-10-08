Осенний призыв в армию: Кто имеет право на отсрочку или освобождение

В Украине осенний призыв в армию будет продолжаться до 31 декабря. В определенных случаях призывники имеют право на отсрочку или освобождение от призыва. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».
Так, по информации правозащитников, отсрочка предоставляется по семейным обстоятельствам призывникам, которые имеют:
- Нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца (мать).
- Несовершеннолетних родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер или нетрудоспособных родных (полнородных или неполнородных) братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать.
- Одинокого отца или одинокую мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника.
- Ребенка в возрасте до 3-х лет или ребенка старше 3-х лет, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда.
- Двух и более детей.
- Ребенка с инвалидностью.
- Жену с инвалидностью.
- Беременную жену.
Кроме того, отмечают правозащитники, отсрочка от призыва на срочную военную службу по семейным обстоятельствам по собственному желанию может предоставляться призывнику, который является лицом из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Также отсрочка предоставляется призывникам:
1. Которые признаны во время медицинского осмотра временно негодными к военной службе (отсрочка предоставляется на срок до 1 года).
2. Которым сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом, – до принятия соответствующего решения.
3. На весь период обучения в таких учебных заведениях. Подробнее:
- в учреждениях профессионального перед высшими образования с дневной формой обучения;
- в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях с дневной формой обучения. В случае достижения такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу;
- в высших учебных заведениях с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующего высшего образовательно-квалификационного уровня высшего образования;
- в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения;
- в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.
Другие основания предусмотрены ст. 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». От призыва освобождаются граждане Украины, которые:
- признаны по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;
- ко дню отправления на срочную военную службу достигли 27-летнего возраста;
- выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов;
- отец или мать, родной (полнородные, неполнородные) брат или сестра которых погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных. Призывники, имеющие право на освобождение от призыва на этом основании, могут его использовать;
- до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
- были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничения свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;
- после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава.
Напомним, призыв стартовал 1 октября. Всего в Украине планируется призвать 15,2 тыс. граждан. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) – 12 месяцев. Призывники должны явиться в военкомат в любом случае, даже если не получали повестку, для уточнения данных и прохождения медкомиссии.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Особенности осеннего призыва: В военкомате Мариуполя – очереди (Видео)
- Призыв-2019: В ВСУ сделали важное уточнение
- Осенний призыв: На Луганщине рассказали, кого заберут в армию
- В Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу
- В Украине могут отменить обязательный призыв в армию, – министр
- «Нелегальные» повестки и ответственность: Юрист рассказал о тонкостях осеннего призыва в армию
- На Донетчине суд вынес приговор уклонисту от армии
Комментарии