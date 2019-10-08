Программа Кабмина: Что нового обещают в сфере юстиции (Инфографика)

В программе деятельности Кабинета министров Украины Алексея Гончарука в числе новых задач Министерства юстиции, немного новых обещаний. В частности, обеспечить граждан и бизнес доступными нотариальными услугами, создать эффективную систему доступа к правовой информации и обеспечить доступные сервисы бесплатной правовой помощи, передает «Слово і Діло».

Так, обещания, которые дает новый Кабинет министров, можно поделить на 4 группы:

новые обещания правительства Гончарука;

обещания, которые дублируются, но с изменениями;

обещания, которые были в программе правительства Владимира Гройсмана, но их нет у нового Кабмина;

обещания, идентичные тем, которые были в программе Кабмина Гройсмана.

Новых обещаний в этом разделе программы немного. Министерство юстиции намерено обеспечить граждан и бизнес доступными нотариальными услугами, создать инструменты для быстрого сообщения о попытке рейдерства и мошенничества, создать эффективную систему доступа граждан к правовой информации и обеспечить доступные и удобные сервисы бесплатной правовой помощи.

Планируется также реформа пенитенциарной системы. В планах правительства построить прогрессивную систему предварительного заключения, создать осужденным надлежащие условия содержания в соответствии с европейскими стандартами, индивидуализировать систему уголовных наказаний, расширив перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы, обеспечить развитие ІТ-инфраструктуры пенитенциарной системы.

Кроме того, Кабмин обещает внедрить механизм исполнения решений Европейского суда по правам человека, который позволит оперативно устранять проблемы правовой системы Украины.

Также, несколько обещаний Кабмина Владимир Гройсман изменились и перешли в программу нового правительства. Например, Кабмин Гройсмана выполнил обещание обеспечить прозрачность государственных реестров, а новый Кабмин проведет их аудит.

Обещание улучшить условия ведения бизнеса тоже уточнили: внедрить систему государственной регистрации, которая будет гарантировать незыблемость прав на недвижимость и бизнес.

Помимо этого, Кабмин намерен и дальше работать над совершенствованием процедур банкротства, в частности, обеспечить их прозрачность, что позволит быстро восстановить платежеспособность лица или справедливо распределить активы банкрота между кредиторами.

Инфографика: Слово і Діло

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