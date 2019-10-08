В Украине хотят создать социальные фронт-офисы во всех городах и ОТГ

Министерство социальной политики Украины планирует сделать доступными социальные сервисы в городах и объединенных территориальных громадах (ОТГ) по всей стране. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская на встрече с представителями Исполнительной дирекции Ассоциации городов Украины, сообщает сегодня, 8 октября, пресс-служба ведомства.

«Мы должны создать максимально удобные фронт-офисы, которые быстро помогут людям на местах», – отметила Соколовская.

По словам министра, стороны договорились, что будет продолжена практика проведения совместных мероприятий в регионах и работа по наработке нормативных актов с учетом предложений Ассоциации. Кроме того, Ассоциация направит информацию об успешных кейсах предоставления социальных услуг передовыми громадами и актуальных проблемах социальной сферы в регионах.

Кроме того, Минсоцполитики поддержало инициативу проведения 2-дневного форума представителей местного самоуправления, запланированного на 21 ноября 2019 года в Хмельницком, как хороший повод обсудить много вопросов социальной сферы с представителями городов и объединенных территориальных громад всей страны.

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