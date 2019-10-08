В «Л-ДНР» население пугают фейками об угрозе активных боевых действий

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей «средства массовой информации» распространяют ложную информацию о, якобы, угрозе активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об усилении командованием российско-оккупационных войск отдельных подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации, в т. ч. за счет призванных на сборы резервистов из числа работников местных коммунальных предприятий и организаций», – говорится в сообщении.

Параллельно, уточнили в Минобороны, подконтрольные «администрациям республик» «средства массовой информации» активно распространяют ложные и искаженные сообщения о, якобы, росте угрозы активизации боевых действий со стороны подразделений Объединенных сил.

«Таким образом российский оккупационный режим пытается запугать местное население, усилить в обществе антиукраинские настроения и оправдать российскую агрессию против Украины», – добавили в Минобороны.

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