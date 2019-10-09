Загранпаспорт для ребенка: Как оформить и куда в Украине можно обращаться

В Государственной миграционной службе (ГМС) Украины пояснили, как можно оформить паспорт для выезда за границу ребенку, и куда нужно обращаться. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, раньше для поездки заграницу с детьми их вписывали в загранпаспорт родителей. В 2015 году произошли изменения, поэтому сейчас нужно оформлять для детей собственный загранпаспорт. Его можно изготовить малышу начиная с рождения. Действителен он в течение 4 лет. И только с 16-летнего возраста его можно оформлять сроком на 10 лет.

«Основное отличие таких паспортов – в биометрической составляющей: сканируют отпечатки пальцев только детям, которым исполнилось 12 лет. Поэтому с этого возраста ребенка обязательно нужно брать с собой и во время подачи документов, и во время выдачи паспорта», – отметили в миграционной службе.

Так, для оформления загранпаспорта ребенку можно обратиться в любое территориальное подразделение миграционной службы, а не только по месту регистрации. Подростки старше 16 лет могут приходить самостоятельно, а до 16-ти – с одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.

По информации ГСМ, сейчас не нужно разрешение от второго из родителей и его документы, а также не нужны документы, свидетельствующие о разводе или о лишении родительских прав.

Ребенка любого возраста могут сфотографировать в подразделении ГМС во время подачи документов. Однако если у ребенка (в возрасте до 12 лет) с фотографированием возникают проблемы (пугается фотовспышки или не может усидеть на месте), ГМС рекомендует воспользоваться услугами фотоателье и принести одну фотографию, которая должна отвечать следующим требованиям:

размер – 10х15 см;

содержит 70 % лица;

четкие контуры;

белый фон, никаких посторонних предметов;

без дефектов.

Для оформления паспорта необходимо подать такие документы:

оригинал свидетельства о рождении;

идентификационный код (если есть);

паспорт гражданина Украины в форме ID-карты (обязателен при оформлении начиная с 14 лет);

если родители или один из родителей ребенка на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, также подается справка о регистрации лица гражданином Украины (в случае оформления паспорта впервые с применением средств Реестра).

Чтобы транслитерация в детском паспорте не отличалась от перевода фамилии в паспорте родителей, следует сообщить работникам службы о наличии у вас загранпаспорта.

По данным миграционной службы, на сегодня стоимость документа составляет 682 грн. при оформлении за 20 рабочих дней; ускоренный вариант – 1 034 грн. за 7 рабочих дней.

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