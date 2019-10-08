Нанес удары ножом: Жителя Северодонецка приговорили к 4 годам тюрмы за нападение на знакомого

В Северодонецке суд приговорил местного жителя к 4,5 годам тюрьмы за нанесение ножевых ранений своему знакомому. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, следствие установило, что в феврале 2017 года мужчина встретил возле жилого дома своего знакомого, между ними возник конфликт.

«Во время ссоры обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес неоднократные удары ножом мужчине в живот и грудную клетку», – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с колото-резаными ранениями на теле и кровопотерей. После этого нападавший скрылся с места происшествия и спрятал нож.

Как отмечается, приговором Северодонецкого городского суда мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

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