Для жителей Донетчины, живущих на линии соприкосновения, будут работать мобильные клиники

В Мариуполе (Донецкая обл.) сотрудники «Областного центра кардио и рентгенэндоваскулярной хирургии» проведут 10 октября выездной консультативный прием. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Как отмечается, консультации будут проходить в областной больнице интенсивного лечения по адресу ул. Троицкая, 46 (кардиологическое отделение).

Группы пациентов, которым показана консультация кардиолога, кардиохирурга:

проверка работы имплантированных кардиостимуляторов;

пациенты с болью в сердце;

пациенты с нарушениями ритма (перебои в работе сердца);

пациенты с бради-нарушениями ритма (уреженное сердцебиение);

пациенты с тахи-нарушениями ритма (учащенное сердцебиение);

пациента с впервые выявленными пороками сердца (клапанные пороки и т.д.);

пациенты с ранее прооперированными пороками сердца.

При необходимости к консультациям будет привлекаться: кардиохирург-аритмолог.

«Все консультации являются бесплатными и проводятся для жителей всей Донецкой области. Для получения более подробной информации можно обращаться по тел.: (095) 192 77 10», – говорится в сообщении.

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