Для жителей Донетчины, живущих на линии соприкосновения, будут работать мобильные клиники

В Мариуполе (Донецкая обл.) сотрудники «Областного центра кардио и рентгенэндоваскулярной хирургии» проведут 10 октября выездной консультативный прием. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.
Как отмечается, консультации будут проходить в областной больнице интенсивного лечения по адресу ул. Троицкая, 46 (кардиологическое отделение).
Группы пациентов, которым показана консультация кардиолога, кардиохирурга:
- проверка работы имплантированных кардиостимуляторов;
- пациенты с болью в сердце;
- пациенты с нарушениями ритма (перебои в работе сердца);
- пациенты с бради-нарушениями ритма (уреженное сердцебиение);
- пациенты с тахи-нарушениями ритма (учащенное сердцебиение);
- пациента с впервые выявленными пороками сердца (клапанные пороки и т.д.);
- пациенты с ранее прооперированными пороками сердца.
При необходимости к консультациям будет привлекаться: кардиохирург-аритмолог.
«Все консультации являются бесплатными и проводятся для жителей всей Донецкой области. Для получения более подробной информации можно обращаться по тел.: (095) 192 77 10», – говорится в сообщении.
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