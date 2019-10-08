По заданию «МГБ ДНР»: Жителя Донетчины осудили за попытку совершить теракт в Запорожье

В Запорожье суд приговорил к 5 годам тюрьмы жителя Донецкой области, который пытался совершить террористический акт. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В Запорожье по материалам контрразведки Службы безопасности Украины приговорен житель Донецкой области, который пытался совершить террористический акт», – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования было установлено, что уроженец Российской Федерации был завербован представителями «МГБ ДНР». Он прошел подготовку в «учебном центре» незаконных вооруженных формирований (НВФ) по взрывотехническому делу и получил задание совершить теракт.

Для его выполнения, по данным СБУ, наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти 1,5 кг пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

Контрразведчики СБУ задержали «подрывника» недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв.

«Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Октябрьский районный суд Запорожья назначил «взрывнику» наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Фото: пресс-центр СБУ

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