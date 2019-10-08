Обстрелы не позволяют начать разведение сил в Золотом, – Загороднюк

В районе Золотого (Луганская обл.) подготовка к разведению сил и средств с технической точки зрения идет успешно. Однако, начать разведение не позволяют обстрелы. Об этом сегодня, 8 октября, на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено», – написал Загороднюк.

Он отметил, что в Золотом планируется создать координационный центр. «Это будет способствовать консолидации деятельности представителей местной администрации, ВСУ, Нацполиции и других структур и, в случае необходимости, максимально оперативному решению проблемных вопросов», – пояснил Загороднюк.

Кроме того, по его словам, в Станице Луганской, где еще летом состоялся первый этап разведения, ситуация спокойная, обстрелов нет, полиция поддерживает общественный порядок.

«Приятно было увидеть достигнуты практические результаты усилий, направленных на восстановление гражданской инфраструктуры для улучшения жизни местных жителей. В то же время, наши войска на своих позициях ведут наблюдение, сохраняя боеготовность. В случае провокаций или обострения обстановки – готовы действовать адекватно», – отметил он.

Напомним, что жители поселка Золотое-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

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