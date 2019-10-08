На Донбассе прогнозируют сильные заморозки

Ночью 9 октября в Донецкой и Луганской областях ожидаются заморозки до 5 градусов по шкале Цельсия. Об этом сегодня, 8 октября, сообщают пресс-службы Главных управлений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой и Луганской областях.

«По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в Луганской области сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°», – говорится в сообщении.

На Донетчине также прогнозируются ночью 9 октября «сильные заморозки в воздухе 0-5°».

Автомобилистов и жителей призывают быть внимательными на дорогах – возможна гололедица.

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