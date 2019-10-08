Долги по пенсиям переселенцев: Стало известно, сколько ПФУ вернул на Луганщине

В Луганской области органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) выплатили 896 переселенцам долгов по пенсиям на общую сумму 7,3 млн грн. Об этом сегодня, 8 октября, на аппаратном совещании сообщила начальник Главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По ее информации, в области по состоянию на 1 сентября количество пенсионеров – внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), состоящих на учете, составляет 168,7 тыс.

В отделы обслуживания граждан управлений Фонда области за возобновлением выплаты пенсии обратилось 4 645 человек, по переводу выплаты пенсии из других регионов Украины и изменением места регистрации в пределах Луганской области – 3 382.

Шарунова напомнила, что 30 августа вступило в силу Постановление Кабинета министров Украины от 21.08.2019 № 788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины», которым усовершенствован порядок проведения социальных выплат ВПЛ. По ее словам, Постановление предусматривает выплату долгов, если суммы пенсии за прошлый период были начислены в связи:

с первичным назначением пенсий;

в случае выплаты пенсии после продления инвалидности;

продление выплаты пенсий по случаю потери кормильца;

начисление средств по перерасчету пенсий (за период, когда проведена выплата пенсии).

«Во исполнение требований постановления органами ПФУ в Луганской области выплачено долгов по пенсиям за прошедший период 896 пенсионерам-ВПЛ на общую сумму 7,3 млн грн», – сообщила Ольга Шарунова.

Напомним, в Украине 320 тыс. переселенцам не выплачивают пенсию. Возобновить выплаты можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько.

Также сообщалось, что для решения проблем пенсионеров-переселенцев зачастую приходится обращаться в суд. Но зачастую судебные решения Пенсионным фондом не выполняются. Особенно часто переселенцы сталкиваются с этим относительно как выплат пенсий, так и задолженностей по ним. Один из эффективных способов заставить ПФУ выполнить судебное решение – наложение штрафа на начальника конкретного управления ПФУ.

Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, Постановление КМУ № 788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины» несет новые угрозы переселенцам-пенсионерам.

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