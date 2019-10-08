В двух городах Луганщины будет установлено индивидуальное отопление

Жители Золотого и Горского (Попаснянский район, Луганская обл.) будут устанавливать системы индивидуального отопления. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 8 октября, пресс-службой Кабмина.

В документе сказано о том, что Кабинет министров Украины поручил Луганской облгосадминистрации (ЛОГА) способствовать установке населением в городах Золотое и Горское систем индивидуального отопления.

Также ЛОГА поручено ежедекадно информировать Министерство развития громад и территорий о выполнении программ децентрализации теплоснабжения.

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