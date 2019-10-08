На Донетчине 12 населенным пунктам прекратят или сократят подачу воды

Завтра, 9 октября, в Донецкой области из-за плановых ремонтных работ на магистральном водоводе сократят или полностью прекратят водоснабжение 12 населенным пунктам. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«С 8:00 9 октября Славянским региональным управлением будут проводиться плановые ремонтные работы на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода диаметром 1400 мм», – говорится в сообщении.

Так, на период проведения ремонтных работ будет прекращена подача воды:

городу Константиновка;

поселкам городского типа Новгородское и Щербиновка;

селам: Иванополье, Плещеевка, Нелеповка, Яблуновка, Александро-Калиново, Катериновка, Петровка, Степовое.

Городу Дружковке подача воды будет сокращена на 50%.

Как сообщалось ранее, 9 октября в Торецке (до переименования – Дзержинск), а также еще трех населенных пунктах, жители на сутки останутся без водоснабжения.

Напомним, в Славянском районе начаты работы по замене Второго донецкого водопровода (ВДВ). Есть проектно-сметная документация на замену 8 км ВДВ.

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