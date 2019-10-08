В Донецкой и Луганской областях начались стихийные акции протеста горняков, – Волынец

В Луганской и Донецкой областях начались стихийные акции протеста горняков из-за долгов по заработной плате. Об этом сегодня, 8 октября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку направили телеграмму с требованием немедленного решения правительства о выплате шахтерам долгов по зарплате за июнь-сентябрь. «Относительно более 25 тысяч горняков нарушено конституционное право на своевременную оплату труда. Десятки тысяч шахтерских семей лишены средств к существованию. Уже начались стихийные акции протеста в Луганской и Донецкой областях», – написал Волынец.

Глава НПГУ добавил, что если завтра, 9 октября, на заседании Кабинета министров не будут приняты необходимые решения, то «ответственность за массовые протесты полностью ляжет на правительство».

Фото: Facebook / Михаил Волынец

Напомним, вчера, 7 октября, в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» отказались спускаться в забой. А сегодня отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская», требуя погасить долги по зарплате.

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