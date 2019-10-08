Между КПВВ «Станица Луганская» и мостом установили автобусную остановку (Фото)

Сегодня, 8 октября, между контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) и разрушенной частью моста была установлена автобусная остановка. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Кроме того, после обследования территории возле моста пиротехниками, 10 работников ООО «Укртранмост» продолжили демонтаж разрушенной части основного моста. К работе были задействованы бортовая газель, автокран, автоподъемник и компрессор.

Затем 6 сотрудников подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины расчищали левую сторону обочины дороги (от КПВВ к разрушенному мосту) от срезанных деревьев и кустов. Для этого были задействованы кран МАЗ-1 и самосвал МАЗ-1. И, как отмечается, сегодня они полностью совершили запланированные работы. Было вывезено 20 куб м срезанных деревьев.

В районе разрушенного моста работники ООО «Украинская строительная компания» завершили монтаж автобусной остановки. Сейчас продолжается установка второй автобусной остановки у вагончика «Красного Креста».

«Следует отметить, что на правом берегу реки Северский Донец пять наемников, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, одетые в зеленую форму с надписью "МЧС" на расстоянии 100-150 метров справа от моста сжигали срезанные деревья и кусты», – говорится в сообщении.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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