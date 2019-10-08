Торговля с агрессором ради обогащения отдельных олигархов недопустима, – Климпуш-Цинцадзе

Торговля со страной-агрессором для обогащения отдельных олигархов недопустима. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире «Прямого канала», передает «Главком».

Депутат напомнила, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус с нарушением регламентных норм внес в законопроект поправку, которая позволила открыть импорт электроэнергии из России, и убеждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси.

«Мы рассматривали законопроект, касающийся вообще системы ядерной безопасности в Украине, ядерной энергии. И здесь неожиданно в ночь перед рассмотрением в сессионном зале уже этого законопроекта во втором чтении каким-то образом председатель комитета господин Герус внес поправку, которая не касалась ядерной энергии вообще, а вносила изменения в закон о рынке электроэнергии и позволяла поставки электроэнергии, закупку электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси», – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Депутат отметила, что поправка Геруса противоречит задекларированной Украиной цели по интеграции энергорынка с ЕС и она, как председатель профильного парламентского комитета, выступала против ее принятия.

«Буквально недавно (и на 19-м, и на 20-м саммите Украина-ЕС) мы согласились с европейцами о том, что будем двигаться к интеграции украинского энергетического рынка полностью в европейский энергетический рынок. И вот такое неожиданное открытие шлюзов для российской энергии, закупки энергии из Российской Федерации, очевидно, потенциально должно было противоречить этой нашей цели, которую мы согласовали с европейскими партнерами», – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Она обратила внимание, что первые закупки российской электроэнергии осуществила компания, которая входит в группу «Приват», что фактически означает, что Андрей Герус пролоббировал эту поправку в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. И подчеркнула, что торговля с агрессором ради обогащения отдельных олигархов недопустима. Поэтому депутаты будут инициировать отмену этой поправки.

«Мы понимаем, что господин Герус де-факто пролоббировал поправку под надуманным предлогом. Он больше настаивал на том, что это позволит нам обеспечить перетоки именно с Беларусью. И собственно пролоббировал покупку дешевой электроэнергии из Российской Федерации именно компанией Игоря Коломойского... Мы сейчас с коллегами готовим наши поправки. Хотим зарегистрировать законопроект, который бы отмотал ситуацию назад и обеспечил нам возможность взаимодействий когда нужно с Беларусью, но вместе с тем не позволял бы торговли с агрессором ради обогащения отдельных олигархов», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста «Интер РАО ЕЭС», глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.

Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

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