Жительницу Запорожской области будут судить за призывы присоединения к «Новороссии»

В Запорожской области жительница Мелитополя призывала в социальных сетях к присоединению юго-восточных областей Украины в состав «Новороссии». Открыто уголовное дело, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
«Прокуратурой Запорожской области утверждено обвинительное заключение в уголовном производстве, расследуемом управлением Службы безопасности Украины в Запорожской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (осуществление призывов с целью изменения границ территории и государственной границы Украины)», – говорится в сообщении.
Как установило следствие, жительница Мелитополя, будучи радикально настроенной, размещала на своей странице в социальной сети «Одноклассники» материалы с призывами поддержать присоединение юго-восточных областей Украины к «Новороссии».
Как уточняется, обвинительный акт в уголовном деле направлен в Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области.
Согласно санкции статьи, гражданке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.
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