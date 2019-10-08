Гранатометы, боеприпасы: На Луганщине СБУ обнаружила тайник, оставленный НВФ (Фото)

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили очередной тайник с оружием и боеприпасами. Это один из арсеналов, оставленный участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщает сегодня, 8 октября, пресс-центр СБУ.

«На территории заброшенного частного домовладения в Горном (Попаснянский р-н) из подземного тайника изъяты два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и около 900 патронов для стрелкового оружия. По имеющейся информации, это один из арсеналов, который был обустроен вблизи линии разграничения боевиками гибридных оккупационных войск РФ, дислоцированных в Первомайске», – говорится в сообщении.

По информации СБУ, несколько дней назад в Горном правоохранители уже изъяли из тайника боеприпасы. Схрон обустроили те же участники НВФ для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

Уточняется, что с начала 2019 года в Луганской области СБУ пресекла более 20 фактов попадания военных средств в незаконный оборот. «Изъято 37 единиц оружия, более 13 тыс. единиц боеприпасов, почти 4 кг взрывчатых веществ. Судебные приговоры получили 5 правонарушителей, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатки», – добавили в пресс-центре.

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