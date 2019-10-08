Премьер Украины заявил об увеличении расходов на оборону в 2020 году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены. Об этом он сказал на брифинге сегодня, 8 октября, в Киеве, сообщает «Интерфакс – Украина» .

« В публичной плоскости обсуждается, что "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», – говорится в сообщении.

По его словам, в процентном соотношении данные расходы сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета, а в абсолютных цифрах расходы на Минобороны увеличатся до 136,6 млрд грн.

Премьер отметил, что пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов защитников быть не может.

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