Герус пролоббировал электроэнергию из России для заводов Коломойского, – эксперт

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пытается оправдаться за лоббирование импорта электроэнергии из России в интересах олигарха Коломойского. Об этом на своей странице в Facebook написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Так эксперт отреагировал на колонку Геруса в «Экономической правде», где тот объясняет открытие импорта электроэнергии из РФ ее дефицитом, которого в действительности не существует.

Корольчук назвал оправдание Андрея Геруса дешевым популизмом и манипуляцией, ведь его забота о том, чтобы школы и больницы были со светом и теплом, не имеют никакого отношения к необходимости открытия импорта электроэнергии из России, который осуществляется для промышленных предприятий.

«Председатель комитета ТЭК Верховной Рады Андрей Герус хочет выступать в роли заботливого отца нации, который переживает за тепло и свет в доме каждого маленького украинца. Но теперь за Герусом закрепился статус лоббиста российской электроэнергии в интересах Коломойского. И поэтому скандал последних недель с началом импорта электроэнергии из России уже не позволит Герусу спекулировать на теме защиты интересов населения. Ведь импортируемая электроэнергия поставляется промышленным предприятиям», – написал Корольчук.

По мнению эксперта, Герус начал оправдываться из-за значительного общественного резонанса, который вызвало возобновление импорта электроэнергии из РФ, что негативно сказывается на политических рейтингах нынешней власти.

«Лоббистские трактовки дефицита на рынке электроэнергии, прежде всего, являются критически важными для Геруса как политическое оправдание перед партией "Слуга народа" и президентом Зеленским. А возможно даже и Игорем Коломойским, который пристально следит за своей частью "Слуги народа". Ведь скандал с импортом электроэнергии из России набрал глобальный характер... Каждая политическая сила, наименьший по рангу политик, экономические эксперты (за исключением, конечно, "Слуги народа") считали нужным вставить в свое выступление коронную фразу последней недели: "Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России". Более осведомленные добавляли: "Герус открыто стал на сторону Коломойского"», – написал Корольчук.

Он также обратил внимание, что Андрей Герус оправдываясь, отмечает, что импорт электроэнергии осуществляет не государство Украина, а отдельные предприятия. Правда, не упоминает, что речь идет о предприятиях бизнесмена Игоря Коломойского, которому нужна дешевая электроэнергия для своих ферросплавных заводов, чтобы получать большие прибыли.

«Председатель парламентского комитета Герус снова и снова как мантру повторял, что в импорте электроэнергии ничего страшного нет. "Государство не осуществляет никакого импорта, но некоторые потребители, которые не смогли купить для себя электроэнергию в Украине, начали искать ее в других странах". "Некоторые потребители" – так скромно председатель комитета ТЭК Герус называет компанию "Юнайтед энерджи", которую тесно связывают с Коломойским. И вроде пытается Герус написать об интересах населения, но почему-то всегда получается об интересах Коломойского», – написал Корольчук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста «Интер РАО ЕЭС», глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.

Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!