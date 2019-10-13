Переселенцам: Что делать, если необоснованно отказывают в адресной помощи

В случае, когда переселенец не может трудоустроиться, потому что ухаживает за больным ребенком, он имеет право на получение ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе оплату ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

«Есть замечательный пример положительной судебной практики. К юристам нашей организации обратилась переселенка, которая ухаживает за ребенком с инвалидностью. Ей органы социальной защиты отказали в продлении ежемесячной выплаты. Дело в том, что право на эту помощь от государства теряется через полгода, если переселенец не трудоустроен. Подобный пункт содержится в Постановлении Кабинета министров Украины от 01.10.2014 г. № 505*. Но что делать, если человек не может трудоустроиться, потому что ухаживает за больным ребенком, как в нашем случае?», – говорится в сообщении.

Как разъясняют правозащитники, тут на помощь приходит ст. 11 Закона № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». «Если один из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекун, попечитель, фактически осуществляет уход за ребенком с инвалидностью, то подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и имеет право на пенсию. То есть, лицо, ухаживающее за ребенком с инвалидностью, считается занятым, а не безработным», – уточнили правозащитники.

Такие аргументы юрист Юлия Савченко привела в иске в суд, который встал на сторону переселенки. «Мы видим, что органы социальной защиты держат в фокусе только одно Постановление 505 и на его основе отказывают в продлении выплат, если лицо не трудоустроено. Но они упускают из виду, что человек ухаживает за больным ребенком и защищен другими законами Украины. Мы выиграли суд потому, что Закон на стороне переселенки. Надеемся, наш опыт будет полезен и для других ВПЛ, которые оказались в похожей ситуации», – прокомментировала правозащитница.

Напомним, правительство Украины 14 августа приняло постановление КМУ «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 1 октября 2014 года № 505 и № 509».

Как сообщалось ранее, переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи в нескольких случаях.

* Постановление КМУ №505 от 01.10.2014«О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» предусматривает нормативы начисления ежемесячной адресной помощи переселенцам

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