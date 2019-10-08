16-летняя луганчанка придумала историю со своим похищением

В Северодонецке (Луганская обл.) вчера, около полуночи, в отдел полиции позвонила девушка и сообщила о том, что неизвестные похитили ее из города Старобельска и удерживают в квартире вблизи ТРЦ «Джаз». Об .том сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Луганской области.

На розыск пропавшей сразу подняли личный состав Управления уголовного розыска, Северодонецкого отдела полиции и бойцов батальона полиции особого назначения. Всю ночь полиция искала девушку. Благодаря проведению оперативно-розыскных мероприятий девушка была найдена живой и невредимой в Старобельском районе по месту его проживания.

Оказалось, что 16-летняя девушка приехала в гости к своему знакомому парню в пгт. Сиротин. А когда собралась домой, парень отказался ее отвозить, поэтому она и позвонила в полицию, где назвала ложные анкетные данные и место своего нахождения для того, чтобы напугать парня. Поняв, что ее звонок в полицию не привел к желаемому для нее результату, и парень на это никак не отреагировал, девушка позвонила своей сестре, которая и приехала за ней.

«После установки всех объективных данных, действиям участников этого события будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении полиции.

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