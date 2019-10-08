Европейский дипломат рассказал, что должна сделать Украина до выборов на Донбассе

К проведению местных выборов на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей, помимо прочего, необходимо восстановление Украиной контроля над ныне неподконтрольным участком российско-украинской границы на Донбассе. Об этом заявил советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на полях международного форума Salzburg Europe Summit в Зальцбурге (Австрия), передает «Укринформ».

«В какой именно последовательности это должно происходить – это уже должны решать стороны, которые договариваются, и прежде всего, сама Украина. Я здесь не могу давать какие-то советы. Но, по моему мнению, это должно происходить в той последовательности, которая позволит создать предпосылки для проведения выборов, как-то: свободный доступ к СМИ, реализация права голосования для перемещенных лиц и пр. Но также, я считаю, одной из главных предпосылок должно стать восстановление Украиной контроля над украинско-российской границей», – сказал Брок, комментируя вопрос о последовательности шагов, необходимых для имплементации «формулы Штайнмайера».

Кроме того, советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины отметил, что то, какова будет последовательность этих шагов, Украина должна решать сама.

«Все нужно делать шаг за шагом. Если стороны будут переводить ответственность друг на друга, то это будет тупик. Должно быть пространство для маневра, и делать все – шаг за шагом. Но последовательность этих шагов Украина должна определять сама», – уточнил он.

Также европейский дипломат указал, что необходимо, чтобы Россия прекратила отправлять свои войска и технику на Донбасс.

Эльмар Брок добавил, что любые переговоры между сторонами по урегулированию конфликта должны только приветствоваться.

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