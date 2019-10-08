В прифронтовом Золотом открыли пункт базирования бригад скорой помощи (Фото)

В прифронтовом городе Золотое (Попаснянский р-н, Луганская обл.) открыли пункт временного базирования бригад скорой (экстренной) медицинской помощи. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Луганской областной государственной администрации.

«Согласно отдельному протокольному поручению председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Комарницкого В. М. от 8 октября текущего года с целью улучшения оказания экстренной медицинской помощи в населенных пунктах на территории Попаснянского района (с. Катериновка, г. Золотое-3, г. Золотое-4), в помещении амбулатории общей практики – семейной медицины № 2 в г. Золотое организован пункт временного базирования бригад скорой (экстренной) медицинской помощи Лисичанского коммунального лечебно-профилактического учреждения станция скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы.

Напомним, жители Золотого-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

Также сообщалось, что, несмотря на анонсированное разведение военных сил на участке вблизи Золотого, полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: