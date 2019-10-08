В Лисичанске мужчина пытался похитить 10-летнего ребенка

В Лисичанске (Луганская обл.) будут судить местного жителя, который пытался похитить 10-летнего ребенка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Лисичанска на своей странице в Facebook.

«Еще в августе этого года в полицию обратилась местная жительница и сообщила о том, что сосед пытался затянуть в свою квартиру ее 10-летнюю дочь. К счастью, ребенок жертвой преступления не стал», – говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 15 ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека», но задержать нарушителя некоторое время полиции не удавалось, потому что мужчина скрывался от следствия.

Подозреваемый 28-летний местный житель, который был ранее судим, задержан. Ему избрана мера пресечения содержание под стражей. Досудебное следствие по делу закончено и обвинительный акт направлен в суд.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!