Стал известен средний размер пенсии на Луганщине

На 1 сентября в Луганской области начисление и выплата пенсий осуществлялись 339,4 тыс. человек, что почти на 10 тыс. человек больше по сравнению с началом года. Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области Ольга Шарунова, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

За восемь месяцев 2019 года расходы на финансирование пенсионных выплат составили 9,8 млрд грн (на 1,15 млрд грн, или 12% больше, чем в прошлом году). При этом обеспеченность собственными средствами для выплаты пенсий в текущем году составляет 24,45% (в 2018 году – около 17%).

Также Ольга Шарунова отметила, что в текущем году органами Фонда области проведено четыре плановых перерасчета пенсий, которые привели к увеличению показателя среднего размера пенсионных выплат гражданским пенсионерам до 3 654,95 грн, что на 511,25 грн больше аналогичного показателя на начало года.

Месячная потребность на выплату пенсий с начала года увеличилась с 1 млрд 82 млн грн до 1 млрд 290 млн гривен (без долгов).

За восемь месяцев 2019 года органами Фонда области предоставлено 166,7 тыс. пенсионных услуг, в том числе. 10,9 тыс. – на удаленных рабочих местах.

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