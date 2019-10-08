Помощник Суркова: «Формула Штайнмайера» не повод для восторгов

Подписание в Минске «формулы Штайнмайера» является позитивным сигналом, но не более того. Так считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в СМИ называют помощником куратора «ДНР» и «ЛНР», о чем он рассказал российскому агентству ТАСС.

«Я не разделяю эйфории по поводу подписания "формулы Штайнмайера". Это позитивный сигнал в правильном направлении. Но это не повод для восторгов. Да, российская сторона дожала этот принципиальный вопрос до конца, несмотря на петляния Кучмы и многих членов команды Зеленского. Но фиксация формулы на бумаге – лишь одно из обязательств украинской стороны. Она необходима, но недостаточна. "Формула Штайнмайера" описывает процедуру ввода в действие закона об особом статусе. Остается вопрос, каким именно будет этот закон. Тем более что закон этот рамочный – из него вытекает необходимость принятия других законов, которые наполнят содержанием особый статус Донбасса», – сказал российский эксперт.

В качестве примера он назвал ситуацию с «народной милицией». «В сегодняшнем законе об особом статусе она зафиксирована, но не определено, как она будет функционировать. В каких отношениях она будет с силовиками в Киеве? Напомню, в народной милиции должны служить десятки тысяч человек. Много вопросов о том, на каких основаниях, каким образом и с каким содержанием предполагается заключать зафиксированные законом соглашения между правительством Украины и местными властями о развитии территории. То же самое касается проблем, связанных с практикой использования русского языка, судопроизводства и т. д. Все эти вопросы еще нужно согласовывать с представителями Донбасса в Минской контактной группе. А потом это должно найти отражение в других законах Украины. Закрепиться в них. В том числе и в конституции. Это огромная и долгая работа – подготовить корпус законов, фиксирующих особый статус Донбасса», – считает Чеснаков.