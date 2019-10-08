Как в Европе: Получить водительские права в Украине станет легче

Депутаты Верховной Рады подготовили законопроект, согласно которому получение водительских прав будет существенно упрощено. Соответствующий документ размещен на сайте Верховной Рады.

Авторами законопроекта являются депутаты от фракции "Слуга народа".

Согласно законопроекту, зарегистрированному под № 2201, теперь для изучения правил дорожного проходить обучение в специализированных школах станет не обязательным.

В пояснительной записке к документу отмечается, что аналогичная практика используется во многих европейских странах и уже зарекомендовала себя, как положительная. Кроме того, обязательное посещение теории в специализированных школах нарушает права отдельных категорий граждан, к примеру – это сложно делать мамам в декрете.

Для того, чтобы получить доступ к практическим урокам вождения, украинцам нужно будет пройти теоретический тест. После этого – будущего водителя выпустят с инструктором на дороги общего пользования.

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