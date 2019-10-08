СБУ должна расследовать импорт российской электроэнергии в Украину, – Ляшко

Закупка Украиной российской электроэнергии загонит страну в новую зависимость. В этом убежден лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, передает телеканал «Украина».

Он акцентировал, что Россия сначала будет поставлять электричество дешево, чем сделает украинскую энергетическую отрасль неконкурентной и уничтожит отечественную генерацию. А потом значительно повысит цены и снова использует энергетический вопрос как рычаг политического давления. По мнению Ляшко, нужно создать временную следственную комиссию Верховной Рады и выяснить, как внесли эту «российскую» поправку в закон.

«Председатель комитета ВР по топливно-энергетическому комплексу провел поправку и позволил россиянам продавать в Украине свою электроэнергию. Фактически отменил санкции против России! Это предательство, когда отменены санкции и торгуют с оккупантами! И Служба безопасности Украины обязана возбудить уголовное дело против Геруса за государственную измену и разобраться, откуда взялось это!», – призвал Ляшко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста «Интер РАО ЕЭС», глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.

Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!