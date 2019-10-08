Формула Штайнмайера: Представительство НАТО в Украине поддержало согласование

В представительстве Североатлантического альянса (НАТО) в Украине поддержали усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование «формулы Штайнмайера». Об этом заявил председатель представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает «Громадське».

«НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений», – заявил председатель представительства НАТО в Украине.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию «в полном объеме выполнить свои обязательства». «Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию», – добавил Винников.

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