МН17: Нидерланды проведут дополнительное расследование

Парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократическая партия) по дополнительному расследованию, которое должно быть сосредоточено на обстоятельствах не закрытия воздушного пространства над восточной Украиной на момент сбивания рейса МН17, сообщает «Укринформ».

В Гааге решение было принято единогласно.

«Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было принято единогласно», – написал в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

Ранее сообщалось, что парламент Нидерландов инициирует расследование роли Украины в катастрофе лайнера рейса МН17 в небе над временно неподконтрольным Донбассом,

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