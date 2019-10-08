В Старобельске находится одно из трех в Украине кладбищ, где похоронены временно неустановленные воины (Фото)

В Старобельске (Луганская обл.) находится одно из трех в Украине кладбищ, на котором похоронены временно неустановленные воины. Первых военных здесь, рядом с городским кладбищем, похоронили осенью 2014 года, тогда всех, как временно неустановленных. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов на своей странице в Facebook.

«Временно неустановленный воин, погибший во время боя 5 сентября 2014 года в районе поселка Веселая гора на окраине Луганщины, когда боевики устроили засаду. Парень из Луганска, который выехал из оккупированного города, прихватив семью, записался в военкомат и уже в составе вооруженных сил пошел отвоевывать родной город, но в 2014-м погиб. Местный парень, чья мечта осуществилась, он стал морпехом и в которого попал вражеский снайпер в 2017-м – они похоронены на кладбище Старобельска», – говорится в сообщении.

По словам члена Совета ветеранов при министерстве Владимира Правенького, впоследствии большинство после экспертизы ДНК были опознаны и перезахоронены. «Вместе с тем, появились новые могилы. Сейчас здесь находится 17 могил, 12 из них до сих пор считаются временно неустановленными», – сказал он.

Сегодня глава Минветеранов Оксана Коляда вместе с ветеранами посетила кладбище, чтобы положить цветы, а также обсудить наболевшие вопросы, связанные с ним. «Сейчас территория, на которой расположены захоронения военных, официально не является территорией кладбища, земля принадлежит лесхозу. Кроме того, обустройство могил, крестов, уход за ними все эти годы лежит на плечах самих ветеранов и волонтеров. Тем не менее, их силами здесь уже начали устанавливать часовню», – рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, министр взяла под личный контроль вопрос передачи земельного участка в собственность громады и соответствующего обустройства кладбища. «Одно из приоритетных направлений Минветеранов – это чествование павших защитников, мы должны разработать программу и утвердить церемониал погребения, это касается как крупных военных кладбищ, так и отдельных могил. Церемониал должен быть закреплен на законодательном уровне. И над этим сейчас работает наш профильный заместитель министра Александр Терещенко», – рассказала Оксана Коляда.

Как сообщалось ранее, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий получит своего советника среди ветеранов.

Напомним, в Украине с помощью ДНК-экспертиз идентифицированы уже 568 погибших участников АТО на Донбассе. Также сообщалось, что МККК зарегистрировал более 700 обращений людей, чьи родственники пропали на Донбассе. Точных данных о количестве пропавших без вести нет, потому что конфликт продолжается. По информации МККК, на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения известно о более чем тысяче неопознанных тел погибших во время боевых действий на востоке Украины.

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