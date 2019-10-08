Уровень проблем – от туалетов на КПВВ до глобальных: Министр МинВВОТ подвела итоги визита на Луганщину (Фото)

В Луганской области уровень проблем – от туалетов на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) до кардинального реформирования системы медицинского обеспечения, от размещения информационных стендов в точках скопления людей до налаживания адекватных, а главное эффективных информационных каналов. Об этом сегодня, 8 октября, сообщила глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МИнВВОТ) Оксана Коляда по итогам визита на Луганщину на своей странице в Facebook.

«Главная цель министерства в части работы с временно оккупированными территориями – реинтеграция населения в украинское правовое и культурное пространство. Сложная фраза, но процесс – еще более сложный. Мы это понимали всегда. После поездки в Луганскую область мы в этом только убедились. Пока вынуждены работать в ручном режиме. Привлечь представителя МинВОТ в Коллегию Луганской ВГА – письмо на имя руководителя области. Включить отопление в пункте обогрева на КПВВ – личное обращение министра руководителю пограничного отряда. Далее проблемы глобального характера», – написала она.

Министр отметила, что инфраструктура КПВВ в Станице Луганской существенно изменилась за последние несколько месяцев. «Как говорят люди, очереди сократились в разы. Однако действие 39 приказа, который устанавливает перечень разрешенных товаров, существенно осложняет жизнь рядовым гражданам. Для этого уже наша команда включилась в работу над 815 Постановлением, которое кардинально изменило идеологию. Отныне будет утвержден перечень запрещенных товаров, а не разрешенных», – сообщила глава МинВВОТ.

По ее слова, приоритетным для министерства является работа с молодежью. «Есть проблема – например, отсутствие базы данных на детей, рожденных в период с 2001 по 2008 годы. И сейчас это новый вызов, с которым мы сталкиваемся. Главная задача – максимально упростить доступ к украинским учебным заведениям детям с временно оккупированных территорий. И этому есть объяснение – нам нужно заполнять вузы в прифронтовой зоне. Например, в Луганском медуниверситете сегодня недобор студентов. Зато медицинские учреждения Луганской области катастрофически недоукомплектованы. И здесь должны работать программы поощрения. Хотя бы по аналогии с отдельными горными районами Украины», – рассказала Коляда.

Также министр отметила, что благодаря партнерам из гуманитарных миссий на КПВВ в Станице Луганской работают прекрасные врачи в медицинском пункте. «Но в случае серьезных последствий, транспортировка в ближайшую больницу в Беловодске (70 км) занимает не менее 1,5-2 часов. Дорог нет от слова совсем. В распоряжении медиков – лишь разбитый УАЗ. Родильный дом за 85 км», – отметила она.

«Пообщались, записали, сформировали повестку дня для всех: МВД, Минздрава, МОУ», – резюмировала Оксана Коляда.

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