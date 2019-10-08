Мечтают об окончании войны: Детский омбудсмен Украины посетил прифронтовой район Луганщины (Фото)

Дети, проживающие на линии разграничения в Попаснянском районе (Луганская обл.), не чувствуют себя в безопасности ни дома, ни в школе. Больше всего они мечтают об окончании войны. Об этом сегодня, 8 октября, по итогу мониторингового визита рассказал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

«Сегодня во время мониторингового визита в Луганскую область пообщался с детьми из школ, которые находятся на линии разграничения в Попаснянском районе в городах Золотое-3 и Золотое-4 (Родина). Состоялся откровенный разговор с детьми, родителями, учителями. Говорили о ситуации и проблемах. Родителей и учителей больше всего беспокоит закрытие школ, отсутствие досуга для детей, отсутствие питания. Это негативно влияет на здоровье, развитие детей и всю их дальнейшую жизнь», – написал он.

Также Кулеба провел рабочую встречу в Попаснянской райгосадминистрации, во время которой обсудили проблемы образования, медицины, социальной сферы. «Из детских врачей в районе есть только терапевт. Детские психиатры, травматологи и другие специалисты, которые так необходимы в регионе, практически отсутствуют. В Попаснянском районе отсутствует центр социальных служб, а работает всего 3 специалиста социальной работы! Это десятая часть от потребности. Конечно, при таком количестве специалистов семей в СЖО не так уж и много – всего 21. Их просто некому выявлять», – рассказал он.

Кроме того, уполномоченный президента Украины по правам ребенка во время визита посетил помещение, приобретенное на средства государственной субвенции для открытия детского дома семейного типа (ДДСТ). «Прошел уже почти год, однако до сих пор при отсутствии элементарных условий семья не может заехать в дом. Районная служба не привела жилье в надлежащее состояние. Я напоминаю, что обеспечение жильем родителей-воспитателей детских домов семейного типа – задача местной власти. Эту ситуацию буду держать на личном контроле», – добавил Кулеба.

«Проблем сегодня в сфере охраны детства невероятное количество. Ведь военная агрессия углубляет все проблемы в этой сфере. Это вызов и для государства, и для власти. По возвращении буду обговаривать с Кабинетом министров вопросы, требующие немедленного решения для обеспечения прав и интересов детей», – резюмировал Николай Кулеба.

Как сообщалось ранее, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

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