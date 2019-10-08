Грипп и ОРВИ: В «ДНР» рассказали о показателях заболеваемости

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2,5 раза ниже эпидемиологических показателей. Об этом сообщили в «министерстве здравоохранения ДНР», пишут сегодня, 8 октября, местные интернет-ресурсы.

«По данным контрольного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ, еженедельные показатели заболеваемости регистрируются ниже расчетного порога эпиднеблагополучия в 2-2,5 раза», – говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического мониторинга заболеваемости населения, респираторными инфекциями, на 40-й неделе текущего года было зарегистрировано 6 969 случаев заболеваний ОРВИ. Общий показатель заболеваемости составил 29,9 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога в 2,5 раз, но выше уровня аналогичного показателя прошлого года на 2%.

Отмечается, что в возрастной структуре заболеваемости преобладали дети – 80,8%. Наибольший уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей дошкольного возраста от 0 до 4 лет.

Также сообщается, что в настоящее время в городах и районах проводится подготовительная работа к противогриппозной прививочной кампании.

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