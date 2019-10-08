Из-за перепада напряжения: В Рубежном у жильцов многоэтажки сгорела техника (Видео)

В Рубежном (Луганская обл.) в одной из многоэтажек, из-за перепада напряжения вышла из строя почти вся техника. Телевизоры, стиральные машинки и холодильники – не работают. Жители возмущены, мол, виноваты во всем энергетики, потому что в день инцидента чинили сеть. Электрики со своей стороны вину отрицают.

Так, жители одной из многоэтажек жалуются, что из-за скачка напряжения и сгорела почти вся техника. «Компьютер, уже когда начал дымиться. Я ж подошел минуты через 2-3 – начал гореть компьютер», – говорит житель дома Григорий.

«Такой котел сейчас стоит около 16 тысяч. Мне их взять негде, мне его нужно будет брать в кредит», – добавляет жительница дома Светлана.

Жительница дома Наталья тоже подсчитывает убытки. Говорит, что осталась без запасов на холода, потому что сгорел холодильник. «Вот все продукты, которые были заморожены на зиму – куда я их дену? Если не удастся попроситься к кому-нибудь на квартиру, придется все это выбросить», – сказала она.

По словам жильцов, проблемы с электричеством начались вечером в субботу после непогоды. «Выхожу, а здесь треск лампочки такой», – говорит жительница дома Валентина.

На вызов сразу выехали электрики. По словам коммунальщиков, виной всему сами жители. Мол, они напутали что-то в проводах. В то же время, когда произошел инцидент, электрики чинили межрайонные сети. «Электрики, как это называется, – это стечение обстоятельств. Откуда пошла беда? От того, что ноль сгорел, пошло гулять? Или от молнии что-то там, я не знаю, ударило? Или какая-то авария другая», – сказал заместитель директора коммунального предприятия «Муниципальный сервис» Сергей Моисеев.

Энергетики подтвердили, что ремонтники не виноваты. «Энергетики вместе с балансодержателем дома спустились в подвал и подтвердили факт вмешательства в кабельные линии. Там был вырезан медный провод», – сообщила пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Юлия Рыбалко.

Соответствующее заявление уже написали в полицию. Но кто именно виноват и будет отвечать за причиненные убытки – должна установить специальная комиссия.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!