Машзавод в Краматорске освоил производство стволов для САУ

В Краматорске (Донецкая обл.) на предприятии «Старокраматорский машиностроительный завод» освоили производство стволов калибра 152-мм для самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация».

Учитывая ситуацию с большим износом стволов украинских САУ, которая произошла из-за активных боевых действий на Донбассе, большинство машин просто исчерпали свой ресурс по стрельбе. Подобное же производство помогает восстанавливать боевые способности бригад ВСУ путем замены еще советских стволов на новые, что значительно продлевает срок службы имеющимся в украинской армии САУ.

Напомним, что в августе 2018 года впервые была представлена украинская самоходная артиллерийская установка «Богдана» с НАТОвским калибром 155 мм.

Источник: Национальный промышленный портал

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