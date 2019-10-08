Единственный на подконтрольной Донетчине театр кукол может остаться без помещения (Видео)

Единственный на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области кукольный театр, расположенный в Мариуполе, может остаться без помещения. Владелец помещения сначала повысил стоимость аренды, а затем и вовсе нашел покупателей.

В здании, в котором еще в 90-х располагался кукольный театр, произошел пожар. Администрации и артистам пришлось переехать. Теперь заведение снова может остаться без места для репетиций и спектаклей.

Актер Михаил Загреба работает в Мариупольском театре кукол 4 года. Новость о возможном переезде его расстроила. Поэтому решил, что надо что-то делать. «Думать над новыми проектами, думать над еще одним источником заработка. И вообще стали стучаться во все двери. То есть не сидеть на месте, что-то делать. Чтобы, нам помогли», – сказал он.

Сейчас актеры работают в здании в центре города. Оно имеет два этажа: на первом – холл и игровая, на втором – гримерные, сцена и зал. Здесь, к тому же, театральному искусству учатся дети. «В первой театральной школе у нас занимается порядка 80 детей. Они занимаются хореографией, сценическим движением, сценической речью, вокалом и непосредственно самим актерским мастерством. Я не знаю и не понимаю куда нам идти», – рассказала директор Мариупольского театра кукол Ирина Руденко.

Недавно владелец помещения заявил, что стоимость аренды хочет увеличить втрое. Для театра новая сумма непосильна. За помощью обратились в профильный департамент. Там заверили, что выход уже ищут. Даже предложили два варианта для переезда. «Дворец культуры "Чайка", мы это проговаривали. И Дворец культуры "Молодежный" – он находится в центре города. Мы готовы помочь театру кукол в том формате, в котором можем помочь. Мы понимаем, что их нужно сохранить и дать возможность работать дальше», – сообщила директор департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета Диана Трима.

Чтобы определиться, какое здание подходит, у театра кукол есть неделя.

Источник: ТК «Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!