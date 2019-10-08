В Луганской области легализовано 1 833 рабочих места

В Луганской области по состоянию на 1 сентября выявлено 288 субъектов хозяйствования, которые насчитывали заработную плату наемным работникам меньше минимальной. Об этом на аппаратном совещании в облгосадминистрации сообщила начальник Главного управления Ольга Шарунова, сообщает сегодня, 8 октября, пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В сравнении с началом года, количество таких лиц сократилось на 2,3 тыс. человек, или 30,2%, и составляет около 4% от общего количества наемных работников области.

Также легализовано 1 833 рабочих места, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет единого социального налога (ЕСН) на сумму 1,8 млн грн, что в два раза больше по сравнению с прошлогодними показателями.

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