Ляшко назвал изменой «формулу Геруса» и поставки российского электричества в Украину

То, что председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус провел в Верховной Раде поправку, которая позволяет россиянам продавать электроэнергию в Украине, фактически является изменой. Об этом лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению политика, теперь Киев не имеет морального права требовать от своих европейских партнеров – Франции и Германии – соблюдать экономические санкции против России и нести убытки, в то время как кто-то будет торговать с агрессором и зарабатывать миллиарды.

«Открыли украинский рынок для российской электроэнергетики и заходят они (россияне, – ред.) сюда массово. Мы с ними торгуем, а от мира требуем вводить санкции. Немцам говорим: не стройте "Северный поток – 2", французам говорим: не осваивайте с ними шельф Арктики, а мы, украинцы, будем с россиянами торговать», – возмутился «радикал».

Олег Ляшко считает, что «формула Геруса» – это фактически отмена санкций против России.

«По коррупционным схемам идет российская электрика в Украину. Это означает, что у нас нет никакого морального права просить у европейских партнеров продления санкций. Более того, я прогнозирую, что "формула Геруса" станет основанием для начала процедуры отмены Европейским Союзом санкций против России», – считает политик.

Лидер «Радикальной партии» призвал парламентскую оппозицию обратить на этот инцидент внимание: «Почему она молчит, ведь это – вопрос энергетической безопасности страны, когда мы получаем полную зависимость от поставки российских энергоносителей. Где Совет национальной безопасности и обороны? Где президент? Кто позволил отменить санкции против России и открыть украинский рынок для российской электроэнергетики? Почему мы, украинцы, должны платить за эти коррупционные действия?».

Он потребовал от оппозиции немедленного создания временной следственной комиссии Верховной Рады. «Ведь это измена, когда отменяют санкции и торгуют с оккупантами. Служба безопасности Украины обязана возбудить уголовное дело против Геруса за государственную измену и разобраться, откуда взялось это. Почему президент, правительство и СНБО – все молчат?», – резюмировал Ляшко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста «Интер РАО ЕЭС», глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.

Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

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