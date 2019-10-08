«Гигант» и «Геркулес»: В Мариуполе углубляют Азовское море (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) проводят углубление дна Азовского моря. Задача максимум – восстановить восьмиметровую глубину, чтобы в порт проходило как можно больше судов.

«Гигант» и «Геркулес» – именно эти машины работают на водных путях в Мариуполе. В районе Мариупольского порта преобладают текучие илы. Из-за этого происходит интенсивное заиливание подходного канала и акватории порта. Поэтому эксплуатационное дноуглубление необходимо проводить здесь ежегодно. Поэтому сейчас на канале Угольной гавани работают два самоотвозных землесоса.

Паспортные глубины канала должны достигать 9 м 15 см, паспортная проходная осадка судов – 8 м. Для восстановления стандарта на канале порта с июля работают специализированные судна. Подрядчик обещает до конца года восстановить эти характеристики. До цели осталось еще немного.

«26 апреля был подписан договор на проведение эксплуатационного дноуглубления. Сумма контракта – 440 млн грн», – пояснил заместитель начальника администрации Мариупольского морского порта Валентин Рябчук.

В 2017 году работы по эксплуатационному углублению дна не проводились вообще. Пришлось снизить проходную осадку судов до 7,5 м.

«Для флота это существенное снижение. Мариупольский порт по своим паспортным характеристикам способен воспринимать суда длинной до 240 м, эйр-драфт судов, то есть высота надводного борта судна, не должна превышать 33 м», – рассказал начальник администрации Мариупольского морского порта Игорь Барский.

После восстановления глубин торговые суда смогут увеличить объемы груза. А это значительная экономия для судовладельцев и повышение статуса Мариупольского порта на международном рынке.

Источник: ТК «Сигма»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!