На Донбассе через КПВВ пытались незаконно провезти одежду и сигареты

В Донецкой и Луганской областях на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 7 октября, пограничники пресекли 3 попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на 57 тыс. грн. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера военнослужащие Краматорского и Лисичанского пограничных отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пресекли три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

Так, через линию разграничения пытались провезти одежду и табачные изделия на общую сумму почти 57 тыс. грн. Товары были изъяты изъяты представителями.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, на КПВВ «Гнутово» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался за взятку беспрепятственно пересечь линию разграничения. «На такое предложение мужчина получил от пограничников категорический отказ. Гражданина и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции», – уточняется в сообщении.

Напомним, с 29 октября начнет действовать новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял новый в новый Порядок пересечения линии разграничения. В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

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