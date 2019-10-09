Перепись населения: Для чего в «Л-ДНР» пересчитывают людей

Проводимая сейчас на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей перепись населения нужна для того, чтобы провести учет реально проживающих людей. В России хотят знать, в какую цифру им должно обходиться содержание этих территорий. В то же время, реальные цифры не будут обнародованы. Об этом рассказали экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука и эксперт Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в эфире «Радио Свобода».

По словам Георгия Туки, процесс начали примерно полтора года назад, когда россиянам стала поступать информация о многочисленных злоупотреблениях в распределении гуманитарной помощи, которую передает Российская Федерация неподконтрольным Украине территориям. Помощь предоставлялась в соответствии с количеством граждан, которые были зарегистрированы на неподконтрольных территориях до начала войны.

«Так называемая "народная милиция" фиксировала многочисленные случаи, когда гуманитарную помощь продавали на рынках и в магазинах… Россиян возмутили такие действия глав оккупационных администраций, поэтому они решили навести порядок, проведя учет реального количества населения», – отметил Тука.

Он добавил, что россияне действительно хотят знать, в какую цифру им должно обходиться содержание этих территорий. «Но нужно понимать, что реальные цифры не будут обнародованы. Будут завышенные цифры и этими цифрами потом будут манипулировать во время проведения международных акций», – уточнил экс-замминистра.

Людмила Черенько также убеждена, что России и «администрациям республик» нужно знать реальное количество населения.

«И тут есть интересный нюанс по поводу жилья. Перепись – это единственный источник информации в странах, которые не обеспечены сквозными реестрами. У нас нет таких реестров, как в странах Скандинавии. Учитывая, сколько населения выехало из тех территорий, это очень важный и единственный источник информации. Но у меня большие сомнения, насколько Россия получит достоверные данные. Тут включается человеческий фактор. Нужно очень много переписчиков», – считает эксперт.

В том, что местные «власти» заинтересованы в учете покинутого жилья уверен и Георгий Тука. «Особенно это будет касаться больших городов. И сами переселенцы боятся, что после этого их жилье будет конфисковано. Такой процесс продолжается уже приблизительно два года, это не новость. Часто договариваясь с соседями, с которыми поддерживается связь, людям удавалось избежать таких фискальных мероприятий», – уточнил он.

Однако, Тука не советует переселенцам рисковать и ехать на неподконтрольную территорию отмечаться, чтобы не отобрали жилье. «Я бы советовал не ехать. Там же еще один немаловажный нюанс. Все дело в том, что эти оккупационные администрации из-за большой бюджетной задолженности начали требовать от людей справку о предоставлении полной квартплаты. То есть, если переселенец, находясь здесь в Украине какое-то время не платил за квартиру, и поедет туда, то ему придется либо погасить эту задолженность, либо его назад без этой справки не выпустят», – пояснил он.

Однако, сейчас не только для переселенцев, но и для жителей неподконтрольного Донбасса стоит вопрос принимать ли участие в опросе. Многие жители не хотят в нем участвовать, в том числе, из соображений безопасности.

«Вчера приходили переписывать, я не открыла дверь и не собираюсь открывать. На моей площадке четыре квартиры, проживаю всего я одна. Точно так же на других этажах», – призналась жительница Донецка.

По словам экс-замминистра, официальные данные, которыми манипулируют местные «администрации», существенно отличаются от реального количества проживающих. Не на 10-15%, а вполне допустимо – на 50%.

Также, по мнению Людмилы Черенько, фальсификации в количестве проживающих скорее всего будут из-за человеческого фактора. «И зачем они это затеяли. Во-первых, они думают, что получат более реалистичные данные. Во-вторых, наверное, они хотят этим самым показать, что даже эти "новообразования" в состоянии провести перепись», – считает Черенько.

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