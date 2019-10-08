От российской электроэнергии отказались Литва и Польша, а Украина – закупает

За последние 4 года Украина не купила ни одного киловатта электроэнергии из России. Делать это по двусторонним контрактам было запрещено. Но с 1 октября поставки возобновились. Это стало возможным благодаря поправке к закону, которую пролоббировал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Первые 100 МВт в России купила компания «Юнайтед Энерджи». Онлайн-портал юрлиц Украины Ю-Контрол информирует, что компания – из группы «Приват».

Сам Герус отрицает, что деньги данного предприятия пошли в страну-агрессора. «Двусторонние контракты не работают, даже технически никто бы не успел договориться», – говорит нардеп.

Между тем, в «Укрэнерго» подтвердили: электроэнергию из России по двусторонним контрактам действительно импортируют. Сотрудничество со странами, не входящими в Европейское энергетическое общества, восстановлено. Подтверждает это и президент Беларуси. «Серьезные предпосылки для взаимовыгодно сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии, мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину, а с запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Российская Федерация строит на территории Беларуси Островецкую атомную электростанцию, она запустится в следующем году. В России предпринимали попытки найти рынки сбыта в Польше, Литве. Литва приняла закон, что Островецкая АЭС представляет угрозу национальной безопасности. Поляки тоже отказались. И вдруг здесь приходим мы! Ну где логика вообще? Это угроза энергетической и национальной безопасности», – считает медиадиректор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная.

Эксперты окрестили идею покупать российское «энерго- капитуляцию». Едва ли не единственным выходом считают вмешательство президента Украины. В этой связи на сайте главы государства зарегистрирована петиция о запретите импорта электроэнергии из России. Ее автор – энергетический президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

«Что касается правки Геруса, по моему мнению, как юриста, она была внесена с грубым нарушением не только регламента, как процедуры, а и тех договоренностей, которые Украина выстрадала и сейчас отстаивает в соглашении Украина-ЕС», – комментирует Трохимец.

Ту самую поправку к законопроекту об использовании ядерной энергии председатель профильного парламентского комитета Андрей Герус внес почти ночью. «Неожиданно в ночь перед рассмотрением в сессионном зале уже этого законопроекта во втором чтении каким-то образом председатель комитета господин Герус внес поправку. И собственно пролоббировал покупку дешевой электроэнергии из Российской Федерации именно компанией Игоря Коломойского», – констатировала народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Подписанты петиции просят подать в Верховную Раду неотложный законопроект, который запретит коммерческий импорт электроэнергии из России. Слишком опасно отдавать энергетический рычаг в руки Кремля.

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